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هبوط الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 11-07-2025 08:59 م

الوكيل الإخباري-   هبطت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، وقلّصت بعض مكاسبها الأخيرة في آخر يوم تداول من الأسبوع، متأثرة بتوسيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب نطاق الحرب التجارية لتشمل دولاً، مثل كندا، فيما يترقب المستثمرون أي إعلانات جديدة تتعلق بالرسوم الجمركية المفروضة على الاتحاد الأوروبي.

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وهبط المؤشر الأوروبي ستوكس 600 بنسبة 1.12 بالمئة إلى 550.75 نقطة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .


كما تراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.89 بالمئة إلى 24.239.98 نقطة، وخسر مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنحو 0.38 بالمئة عند 8.941.12 نقطة،
وتراجع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 1 بالمئة إلى 7.823.22نقطة.

 
 
gnews

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