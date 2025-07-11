هبوط الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات

الوكيل الإخباري- هبطت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، وقلّصت بعض مكاسبها الأخيرة في آخر يوم تداول من الأسبوع، متأثرة بتوسيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب نطاق الحرب التجارية لتشمل دولاً، مثل كندا، فيما يترقب المستثمرون أي إعلانات جديدة تتعلق بالرسوم الجمركية المفروضة على الاتحاد الأوروبي.

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وهبط المؤشر الأوروبي ستوكس 600 بنسبة 1.12 بالمئة إلى 550.75 نقطة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .