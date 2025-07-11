هبوط الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات

وهبط المؤشر الأوروبي ستوكس 600 بنسبة 1.12 بالمئة إلى 550.75 نقطة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .
كما تراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.89 بالمئة إلى 24.239.98 نقطة، وخسر مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنحو 0.38 بالمئة عند 8.941.12 نقطة،
وتراجع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 1 بالمئة إلى 7.823.22نقطة.
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