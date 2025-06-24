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هدنة ترامب تُطيح بالذهب عالمياً .. وانخفاض كبير في الأسعار

سبائك ذهبية
سبائك ذهبية
 
الثلاثاء، 24-06-2025 07:32 ص
الوكيل الإخباري-   هبط الذهب لأدنى مستوى في أسبوعين تقريبًا خلال التعاملات الآسيوية، الثلاثاء، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف إطلاق النار لإنهاء الصراع الذي استمر 12 يومًا، مما قلّص الطلب على المعدن كملاذ آمن.اضافة اعلان


وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 3349.89 دولارًا للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 00:30 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ 11 يونيو.

ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 3364.20 دولارًا، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال" أن وقف إطلاق نار "كامل وشامل" بين إسرائيل وإيران سيدخل حيز التنفيذ في غضون 12 ساعة، ومن ثم ستُعتبر الحرب "منتهية".

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن ترامب توسط في الاتفاق أمس الاثنين خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بينما كان فريقه يتواصل مع المسؤولين الإيرانيين.

وذكر المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن إسرائيل وافقت على الهدنة شريطة ألا تشن إيران المزيد من الهجمات. وأضاف المسؤول أن إيران أشارت إلى أنها ستلتزم بالاتفاق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 36.03 دولارًا للأونصة، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1260.78 دولارًا، ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1043 دولارًا.

سكاي نيوز
 
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