هذه أسباب ارتفاع أسعار الذهب عالميا إلى مستويات قياسية

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، واقتربت من أعلى مستوى قياسي سجلته في الجلسة السابقة مع سعي المستثمرين للجوء إلى المعدن النفيس باعتباره ملاذًا آمنا بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية جديدة ما أثار المخاوف من حرب تجارية عالمية.

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ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة ليصل إلى 2868.66 دولار للأوقية (الأونصة)، وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة لتصل إلى 2894.00 دولار.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 31.82 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 973.60 دولار وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 968.29 دولار.

