هذه أسباب ارتفاع أسعار الذهب عالميا إلى مستويات قياسية

ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة ليصل إلى 2868.66 دولار للأوقية (الأونصة)، وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة لتصل إلى 2894.00 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 31.82 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 973.60 دولار وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 968.29 دولار.
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