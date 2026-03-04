هل رمضان شهر هادئ بالنسبة للأسواق أم أنه مجرد شهر يُساء فهمه؟

رمضان ليس شهراً هادئاً للمتداولين المنضبطين؛ إنه شهر يُساء فهمه.
تغيير في الإيقاع، وليس اختفاءً للفرص
يؤثر شهر رمضان على الأنماط اليومية ولكنه لا يعيق نشاط سوق. يستمر التداول والاستثمارات المؤسسية والتأثيرات الاقتصادية في نشاطها، لا سيما بسبب حقيقة أن المراكز المالية الرئيسية، لندن ونيويورك وطوكيو، لم تتأثر بممارسة شهر رمضان. سيتغير نمط المشاركة في السوق في أجزاء معينة من العالم، وخاصة خلال النهار.
قد تشهد الأصول المرتبطة باقتصادات الشرق الأوسط أو أسواق الأسهم في المنطقة انخفاضاً في نشاط السوق في أوقات معينة من اليوم. ومع ذلك، لا تزال الأصول الرئيسية مثل أزواج العملات الأجنبية والذهب والمؤشرات العالمية تتأثر بالأحداث الاقتصادية الكلية وبيانات البنوك المركزية والتطورات الجيوسياسية.
في السنوات الأخيرة، تزامن شهر رمضان مع تزايد المخاوف بشأن التضخم، وتغيرات أسعار الفائدة، وتقلب أسعار السلع. لهذه الجوانب تأثير أكبر بكثير على نشاط السوق من الأنماط الدورية للمشاركة.
أنماط السيولة التي يجب على المتداولين مراقبتها
إن القلق في العالم الحقيقي ليس ما إذا كانت الأسواق "هادئة"، بل متى تغيب السيولة مؤقتًا ومتى تعود.
خلال شهر رمضان، قد تكون أحجام التداول في بعض الأسواق الإقليمية أقل قبل غروب الشمس وأعلى بعد ذلك، عندما يعود المتداولون إلى العمل بعد الإفطار. قد يجد المتداولون الأفراد، على وجه الخصوص، أنفسهم يتعاملون مع ظروف تداول غير متوقعة طوال اليوم:
●فترات مشاركة أضيق
●فترات من تباطؤ حركة الأسعار
●تقلبات مفاجئة عند عودة السيولة
فعلى سبيل المثال، قد تظل أزواج العملات المرتبطة بالدول المصدرة للطاقة عرضة لتقلبات أسعار النفط بغض النظر عن الشهر. لا يزال الذهب، هو أصل ملاذ آمن كلاسيكي، حساساً للوضع في الولايات المتحدة. قوة الدولار وتوقعات أسعار الفائدة العالمية، التي تعمل وفقًا لجدول زمني عالمي.
تكتسب منصات التداول التي تعطي الأولوية للتنفيذ السليم والبنية التحتية القوية قيمة أكبر خلال ظروف السوق غير المتوقعة. تؤكد منصات التداول مثل JustMarkets، التي تركز على توفير ظروف تداول سليمة وتسعير شفاف، عادةً على ضرورة أن يفهم المتداولون كيف تؤثر دورات السيولة على فروق أسعار التداول والتنفيذ، بدلاً من افتراض أن الأسواق قد أصبحت هادئة.
سوء الفهم الشائع الذي يؤدي إلى الأخطاء
من أكثر الأخطاء شيوعاً خلال شهر رمضان هو عدم الانضباط في التداول، مدفوعاً بالاعتقاد بأنه "لن يحدث شيء مهم". قد يؤدي ذلك إلى سوء إدارة المخاطر، والإفراط في استخدام الرافعة المالية خلال فترات الخمول الملحوظ، أو الدخول في صفقات دون إعداد مناسب لمجرد التعويض عن نقص النشاط.
ومن المفاهيم الخاطئة الشائعة الأخرى تجاهل تداخل جلسات التداول في رمضان مع الجلسات العالمية الرئيسية. على سبيل المثال، يظل التداخل بين لندن ونيويورك هو الوقت الأكثر سيولة في تداول العملات الأجنبية بغض النظر عن الشهر. يمكن أن تتسبب الإعلانات الاقتصادية في الولايات المتحدة أو أوروبا أو الصين في تحركات كبيرة في الأسعار حتى لو كانت المشاركة الإقليمية أقل.
عادةً ما يقوم المتداولون المحترفون بتعديل جداول تداولهم بدلاً من البقاء خارج السوق تماماً. يركز بعض المتداولين على الصفقات ذات الاحتمالية العالية خلال فترات ذروة السيولة، بينما يتحول آخرون إلى استراتيجيات التداول المتأرجحة التي تكون أقل حساسية لتحركات الأسعار خلال اليوم.
تعديلات استراتيجية منطقية
من الناحية العملية، يمكن أن يكون شهر رمضان وقتاً لتحسين مهارات الانضباط بدلاً من تقليل المشاركة.
يمكن للمتداولين الاستفادة مما يلي:
●التركيز على جودة الإعدادات بدلاً من الكمية
●تتبع فروقات الأسعار خلال فترات انخفاض السيولة
●تجنب النشاط التداولي بالقرب من مواعيد إصدار البيانات الرئيسية
●الالتزام بالروتين المنظم رغم التغييرات في الجداول الزمنية
يميل وسطاء التداول التعليمي إلى التركيز على الاستعداد بدلاً من الاستجابة خلال فترات التغير الموسمي. فعلى سبيل المثال، أكدت شركة JustMarkets باستمرار على أهمية اتباع عادات تداول حكيمة خلال الفترات التي قد تبدو فيها ظروف السوق غير عادية ولكنها لا تزال مدفوعة بنفس القوى العالمية.
ليس هادئًا، بل مختلفًا
في النهاية، لا يؤدي شهر رمضان إلى تهدئة الأسواق؛ بل إنه يغير أنماط المشاركة لشريحة من مجتمع التداول. بالنسبة للمتداولين الأفراد، يمكن أن يعني الفرق بين المفهومين الفرق بين الفرص الضائعة والمخاطر غير الضرورية.
لا تزال الأسواق مدفوعة بأسعار الفائدة، وأرقام التضخم، والأحداث الجيوسياسية، والتموضع، وكلها تحدث على مدار 24/7. ما يجلبه شهر رمضان هو عنصر إنساني: عادات متغيرة، وتركيز متباين، ومستويات سيولة مختلفة حول العالم.
بالنسبة للمتداولين المستعدين للمراقبة و التأقلم، يمكن أن يكون الشهر أقل ارتباطاً بالخمول وأكثر ارتباطاً بالمنظور. في التداول، كما في الحياة، نادراً ما تكون الأمور كما تبدو.
قد لا يكون شهر رمضان شهراً هادئاً بالنسبة للأسواق، بل شهراً يُساء فهمه فقط.
