هل رمضان شهر هادئ بالنسبة للأسواق أم أنه مجرد شهر يُساء فهمه؟

الوكيل الإخباري- في كل عام، مع اقتراب شهر رمضان، يفترض المتداولون الأفراد افتراضًا عامًا مفاده أن الأسواق ستكون بطيئة، وأن احتمالية تحقيق صفقات مربحة ستكون منخفضة. يبدو هذا الافتراض صحيحاً جداً. قد ينخفض عدد المتداولين في الدول ذات الأغلبية المسلمة خلال شهر رمضان، ويبدو أن النشاط الاقتصادي يتباطأ. لكن هذا لا ينطبق على الأسواق المالية.



رمضان ليس شهراً هادئاً للمتداولين المنضبطين؛ إنه شهر يُساء فهمه.

تغيير في الإيقاع، وليس اختفاءً للفرص