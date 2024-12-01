هل ستنخفض قيمة الدولار الأمريكي أكثر في الربع الرابع؟

الوكيل الإخباري- أنهي الدولار الأمريكي تعاملات الربع الثالث من عام 2024 مسجلًا أكبر تراجع فصلي منذ الربع الرابع من عام 2022 بخسائر تقدر بنحو 5.25%، في أعقاب اطلاق البنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تيسير نقدي جديدة في اجتماعه الأخير في سبتمبر، حيث خفض سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس لأول مرة منذ عام 2020 بعد أن حقق البنك انتصارًا واضحًا في معركته ضد التضخم.

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ولكن مع بداية الربع الرابع من العام عاد الدولار الأمريكي للارتفاع في سوق العملات حيث المتاجرة بقيمة عملة ما مقابل عملة أخرى في ظل التكهنات المتزايدة بتراجع وتيرة خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في ظل البيانات الاقتصادية القوية، بالإضافة إلى الاقبال المتزايد من المستثمرين على شراء الأصول ذات الملاذ الآمن في ظل تفاقم آليات الحرب في منطقة الشرق الأوسط وحالة عدم اليقين المتزايدة بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المثيرة للجدل.



على مدار فترة الوباء، اكتسب الدولار الأمريكي قيمة حيث احتفظ المستثمرون بالعملة وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، واستمر هذا التقدير مع بدء البنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة بقوة لمكافحة الضغوط التضخمية، وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة ظل النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة قوياً مما أضاف إلى الأسباب لشراء الدولار الأمريكي، من عام 2020 إلى عام 2022 ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي بنسبة 6% مقارنة بسلة من العملات.



كيف ستؤثر الانتخابات الرئاسية على الدولار الأمريكي؟

مع اقتراب الانتخابات العامة الأمريكية يحاول المستثمرون فهم مجموعة من التأثيرات المحتملة على الدولار الأمريكي بناءً على من قد ينتقل إلى البيت الأبيض في عام 2025، حيث تشكل قوة الدولار مقارنة بالعملات العالمية الأخرى اعتبارًا رئيسيًا في ضوء بعض مقترحات السياسات التي قدمها المرشحون.

يقول "أندرو واتروس" استراتيجي العملات لمجموعة العشرة في مورجان ستانلي: يبدي المستثمرون اهتمامًا متزايدًا بكيفية تأثير نتائج الانتخابات على الدولار الأمريكي، نظرًا لوضعه كعملة احتياطية عالمية حيث أنه الخيار المفضل لتخصيصات البنوك المركزية وتمويل التجارة العالمية والإقراض عبر الحدود وإصدارات الديون العالمية.



يؤيد المرشح الجمهوري السابق الرئيس "دونالد ترامب" الدولار الأمريكي الأضعف، مدعيًا أنه من شأنه أن يشجع الصادرات، ومع ذلك، يشير تحليل مورجان ستانلي للأبحاث إلى أن العملة من المرجح أن تكتسب القوة إذا فاز ترامب وعزز التعريفات الجمركية على الواردات كما وعد في الحملة الانتخابية، فمع بدء الدول الأخرى في الشعور بألم الرسوم الإضافية على السلع يمكن للمستثمرين النظر إلى الولايات المتحدة كوجهة أكثر استقرارًا لأموالهم.



وعلى العكس من ذلك، فإن فوز نائبة الرئيس "كامالا هاريس" قد يضعف الدولار، فقد يرى المستثمرون فرصة أقل لجني علاوة، لأن سياسة التجارة الأقل عدائية قد تقلل من الحاجة إلى التحوط ضد التقلبات في أماكن أخرى.



عدم اليقين مقابل الاستمرارية

يتمتع رؤساء الولايات المتحدة بسلطة تقديرية كبيرة على سياسة التجارة، على عكس مجالات السياسة الأخرى، مما يجعل هذا أحد السبل المركزية التي يمكن أن تؤثر بها انتخابات نوفمبر على أسعار الصرف، تشير تحليلات مورجان ستانلي للأبحاث إلى أن إعادة انتخاب ترامب من شأنها أن تجلب عدم اليقين في سياسة التجارة والجيوسياسية التي من شأنها أن تدعم الدولار.



على سبيل المثال: قال ترامب إنه سيرفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 60% أو أكثر إذا أعيد انتخابه وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الدولار.



ارتفع الدولار في الأشهر التي أعقبت فوز ترامب المفاجئ في عام 2016 على الديمقراطية "هيلاري كلينتون" وارتفع بنحو 3% من وقت انتخابات عام 2016 إلى بداية جائحة كوفيد 19، من المرجح أن يكون الدولار قد تعزز بسبب تأثيرات عدم اليقين على الاستهلاك والاستثمار والسياسة النقدية والطلب على المخاطر، فضلاً عن انخفاض قيمة العملة بسبب السياسات من قبل شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

كما ينبغي للمستثمرين أن يلاحظوا أن الدولار استمر في الارتفاع خلال أواخر عام 2018 و 2019 على الرغم من خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ثلاث مرات في عام 2019 وهي الوتيرة التي قد يكررها البنك المركزي حتى نهاية هذا العام.



وقد تؤدي إدارة ترامب الثانية أيضًا إلى توسع مالي كبير من خلال المزيد من الإنفاق والديون، خاصة إذا كان الحزب الجمهوري يسيطر أيضًا على مجلسي الكونجرس، ومن المرجح أن تعزز هذه النتيجة الدولار من خلال رفع التوقعات بشأن النمو الاقتصادي الأمريكي.

على النقيض من ذلك، من المتوقع أن يجلب فوز هاريس استمرارية السياسة من إدارة بايدن، حيث بدا أن عدم اليقين بشأن السياسة المالية والضريبية يرتبط بضعف الدولار المعتدل، وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تسعى هاريس إلى توسع مالي أقل من ترامب مما سيؤدي إلى نمو أقل وبالتالي يثقل كاهل الدولار، سيكون للسيطرة الديمقراطية على البيت الأبيض والكونجرس تأثيرات مماثلة.



ما هي التوقعات للمستقبل؟

أحد العوامل الرئيسية التي تهدد بتغيير وجهة نظرنا تجاه الدولار هي نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر 2024، ونظرًا لعدم وجود متصدر واضح في السباق حيث تشير استطلاعات الرأي إلى منافسة متقاربة للغاية بين مرشح الحزب الجمهوري ومرشح الحزب الديمقراطي، فقد ربطنا توقعاتنا في الوقت الحالي بموقف سياسي ثابت، هناك مخاطر على الدولار اعتمادًا على من يجلس في البيت الأبيض وتكوين الكونجرس.



بالنظر إلى المستقبل، نتوقع المزيد من انخفاض قيمة الدولار، توقعاتنا لنهاية عام 2025 هي ضعف الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني ووصوله لمستوي 1.37 دولار، جزء من ذلك يتعلق بالدولار الأمريكي حيث ستؤثر دورة تخفيف البنك الاحتياطي الفيدرالي وتباطؤ الزخم الاقتصادي على العملة، ولكن قوة الجنيه الإسترليني تساهم أيضًا في التوقعات، حيث تبدو اخبار الاقتصاد في المملكة المتحدة أكثر إشراقًا مما كانت عليه في عام 2023.