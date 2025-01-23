هنغاريا تؤكد استعدادها لتزويد سلوفاكيا بالغاز الروسي

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أن بلاده مستعدة لتزويد سلوفاكيا بالغاز بعد توقف نقل الوقود الروسي عبر أوكرانيا.

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ووصف سيارتو رفض كييف تمديد اتفاقية نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بعد انتهاء مفعولها في 31 ديسمبر الماضي، بأنه قرار "غير مقبول".