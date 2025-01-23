هنغاريا تؤكد استعدادها لتزويد سلوفاكيا بالغاز الروسي

ووصف سيارتو رفض كييف تمديد اتفاقية نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بعد انتهاء مفعولها في 31 ديسمبر الماضي، بأنه قرار "غير مقبول".
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