الخميس 2025-01-23 01:38 م
 

هنغاريا تؤكد استعدادها لتزويد سلوفاكيا بالغاز الروسي

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بيتر سيارتو
الخميس، 23-01-2025 01:22 م

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أن بلاده مستعدة لتزويد سلوفاكيا بالغاز بعد توقف نقل الوقود الروسي عبر أوكرانيا.

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ووصف سيارتو رفض كييف تمديد اتفاقية نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بعد انتهاء مفعولها في 31 ديسمبر الماضي، بأنه قرار "غير مقبول".

 

RT

 
gnews

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