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وكالة الطاقة الدولية: عام 2025 سيحظى بإمدادات نفط وفيرة

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أرشيفية
الخميس، 12-12-2024 01:41 م

الوكيل الإخباري- قالت وكالة الطاقة الدولية، الخميس، إن سوق النفط العالمية ستحظى بإمدادات وفيرة في عام 2025، حتى بعد تمديد أوبك+ لتخفيضات الإنتاج وتكهنات بطلب أعلى قليلا من المتوقع.

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وقالت الوكالة إن توقعاتها الحالية تشير إلى فائض يبلغ 950 ألف برميل يوميا العام المقبل - أي ما يعادل حوالي واحد بالمئة من الإنتاج العالمي - على الرغم من تمديد أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء مثل روسيا لتخفيضات الإنتاج حتى أبريل 2025.

 

كان نمو الطلب على النفط أضعف من المتوقع هذا العام ويرجع ذلك جزئيا إلى الصين. وبعد قيادة زيادات في استهلاك النفط لسنوات، تقلص التحديات الاقتصادية والتحول نحو المركبات الكهربائية آفاق نمو النفط في ثاني أكبر مستهلك في العالم.


ومع ذلك، رفعت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2025 إلى 1.1 مليون برميل يوميا من 990 ألف برميل يوميا في الشهر الماضي، وقالت في تقريرها الشهري عن سوق النفط إن هذا سيحدث "إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الحديثة في الصين".

 

سكاي نيوز عربية

 
gnews

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