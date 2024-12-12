وكالة الطاقة الدولية: عام 2025 سيحظى بإمدادات نفط وفيرة

وقالت الوكالة إن توقعاتها الحالية تشير إلى فائض يبلغ 950 ألف برميل يوميا العام المقبل - أي ما يعادل حوالي واحد بالمئة من الإنتاج العالمي - على الرغم من تمديد أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء مثل روسيا لتخفيضات الإنتاج حتى أبريل 2025.
ومع ذلك، رفعت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2025 إلى 1.1 مليون برميل يوميا من 990 ألف برميل يوميا في الشهر الماضي، وقالت في تقريرها الشهري عن سوق النفط إن هذا سيحدث "إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الحديثة في الصين".
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