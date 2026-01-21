الأربعاء 2026-01-21 12:29 م

"وول ستريت" تخسر 1.4 تريليون دولار في يوم واحد

أرشيفية
 
الأربعاء، 21-01-2026 11:27 ص

الوكيل الإخباري- شهدت سوق الأسهم الأمريكية انهيارا حادا أمس الثلاثاء حيث تراجعت بنحو 1.4 تريليون دولار في يوم واحد، بعدما أعاد الرئيس ترامب إشعال مخاوف النزاع التجاري مع أوروبا.

وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقا بنسبة 2.06% إلى 6796.86 نقطة، مسجلا أسوأ أداء له منذ أكتوبر 2025.

وهبط مؤشر "ناسداك" المركب بنسبة 2.39% إلى 22954.32 نقطة. وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.76% إلى 48488.59 نقطة، بحسب ما أظهرته التداولات.

وجاء الانخفاض مع تجنب المستثمرين للمخاطرة بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على دول أوروبية لدفعها إلى قبول مطالبه بضم غرينلاند.


وفاقمت تصريحات الرئيس الأمريكي المخاوف بشأن اندلاع نزاع عسكري بين دول الناتو في القطب الشمالي، إلى جانب تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

 

RT

 
 


gnews

