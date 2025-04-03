الخميس 2025-04-03 03:55 م
 

وول ستريت في مهب عاصفة ترامب التجارية

وول ستريت - أسهم أميركا
وول ستريت - أسهم أميركا
 
الخميس، 03-04-2025 03:38 م
الوكيل الإخباري-   شهدت العقود الآجلة للأسهم الأميركية تراجعًا حادًا في تداولات الخميس، وذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض تعرفات جمركية شاملة على الواردات.اضافة اعلان


هذا الإعلان أثار مخاوف واسعة من تصاعد حدة الحروب التجارية وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد العالمي.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنحو 1064 نقطة أو ما يعادل 2.5 بالمئة، مما يعكس قلق المستثمرين من تأثير التعريفات الجديدة على الشركات الأميركية والاقتصاد بشكل عام.

كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 إلى أدنى مستوياتهما في ستة أشهر، مع تراجع بنسبة 3.1 بالمئة و3.4 بالمئة على التوالي.
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سكاي نيوز
 
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