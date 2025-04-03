وول ستريت في مهب عاصفة ترامب التجارية

هذا الإعلان أثار مخاوف واسعة من تصاعد حدة الحروب التجارية وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد العالمي.
تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنحو 1064 نقطة أو ما يعادل 2.5 بالمئة، مما يعكس قلق المستثمرين من تأثير التعريفات الجديدة على الشركات الأميركية والاقتصاد بشكل عام.
كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 إلى أدنى مستوياتهما في ستة أشهر، مع تراجع بنسبة 3.1 بالمئة و3.4 بالمئة على التوالي.
ٍ
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
بورصة موسكو تتلون بالأخضر خلافا للأسواق العالمية
-
روسيا تبحث إنشاء بورصة حبوب لـ"بريكس"
-
وزير الخزانة الأمريكي يهدد الدول المتأثرة برفع الرسوم الجمركية بهذا الإجراء إذا ردت بالمثل
-
انخفاض أسعار النفط عالميا بعد الإعلان عن رسوم جمركية جديدة
-
انهيار في أسعار بورصة طوكيو في ظل الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
سعر الغاز في أوروبا يصعد مجددا مع برودة الطقس
-
استقرار أسعار النفط وسط ترقب للرسوم الجمركية الأميركية