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"يوروكلير": تجميد الأصول الروسية يضر بسمعتنا

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أرشيفية
السبت، 28-12-2024 03:23 م

الوكيل الإخباري- اعترفت مؤسسة الإيداع والخدمات المالية "يوروكلير" ومقرها بلجيكا بأن "تجميد الأصول الروسية يمثل ضربة قوية لسمعتها، وعبئا ثقيلا".

جاء ذلك وفقا لما قاله السفير الروسي لدى بلجيكا ألكسندر توكوفينين في مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، حيث أكد أن بلجيكا تنفذ القرارات المتعلقة بالقيود التي تم اعتمادها على مستوى الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يجب إلغاؤها أيضا على مستوى الاتحاد الأوروبي.

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وأشار توكوفينين إلى أن مؤسسة الإيداع الدولية "يوروكلير" ومقرها بروكسل تعترف بأن هذه القرارات "وجهت ضربة قوية لسمعة هذا الهيكل وليست هدية لها، بل عبء ثقيل".


وكان مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون العدل ديدييه ريندرز قد أعلن في نوفمبر الماضي أن الاتحاد يعتزم تخصيص مليار دولار من الشريحة الثانية من فوائد الأصول الروسية المجمدة لديه لتمويل تسليح أوكرانيا، في الوقت الذي أعلنت فيه الرئيسة التنفيذية لمؤسسة "يوروكلير" فاليري هوبرين، في وقت سابق، أن مصادرة الأصول السيادية الروسية المجمدة سوف تتسبب بفتح "صندوق باندورا"، وقد توجه ضربة للأسواق العالمية.

 

RT

 
gnews

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