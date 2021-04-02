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الجمعة، 02-04-2021 03:13 م

التأجيل يشمل كافة العملاء

آلية تأجيل أقساط القروض خلال أيام

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مبالغ نقدية أردنية


الوكيل الإخباري - يترقّب الأردنيون ، خلال أيام  آلية تأجيل أقساط القروض لشهر نيسان الحالي ، وفق تصريحات سابقة لمدير دائرة حماية المستهلك في البنك المركزي ، الدكتور وليد القصراوي،

وبين القصراوي ، حينها ، أن التأجيل يشمل كافة العملاء، باستثناء من لا يريدون التأجيل.

وزاد" لن يكون هناك فوائد وجدولة لقيمة القسط المؤجّل"، مشيرا  إلى أن المواطنين المؤجلين لأقساط قروضهم للشهر الحالي ، لن يترتب عليهم فوائد.

وأشار القصراوي، أن بعض البنوك ستطلب من بعض العملاء مراجعتها لـتأجيل قسط الشهر المقبل.

ودعا المواطنين إلى سؤال البنك، عن أي فوائد أو عمولة او كلف تترتب على تأجيل قسط القرض للشهر الحالي ، مشددا على أن المواطن المؤجل لقرضه معفي من أي فوائد وغرامات تأخير وعمولات وجدولة للقرض.

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