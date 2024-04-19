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الجمعة، 19-04-2024 10:11 ص

أسعار الذهب تواصل تحليقها لأعلى مستوى عالميا

ذهب٢

الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة المبكرة، بسبب العزوف عن المخاطرة في الأسواق المالية في أعقاب تقارير إعلامية عن تفجيرات في إيران، مما أثار مخاوف من صراع إقليمي أوسع نطاقا وزاد جاذبية الذهب كملاذ آمن.

بحلول الساعة 04:29 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2386.05 دولار للأونصة بعد أن قفز لفترة وجيزة إلى 2417.59 دولار في وقت سابق من الجلسة، ليحوم قرب أعلى مستوى على الإطلاق عند 2431.29 دولار الذي سجله يوم الجمعة الماضي. ويتجه المعدن الأصفر لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي وزاد نحو اثنين بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2401.20 دولار.

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ويتجه المعدن الأصفر لتسجيل مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي بنحو 1.6 بالمئة، في أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ ديسمبر 2022.


وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم بعد أخبار الهجمات الإسرائيلية على إيران اليوم "تنتظر السوق الآن مزيدا من المعلومات حول طبيعة الهجوم وما هو السبب وراء ذلك وماذا سيكون الرد".


 




 

 


 

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