السبت 29-05-2021
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السبت، 29-05-2021 10:42 ص

أسوأ أداء شهري لـبتكوين منذ 10 أعوام

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الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار بتكوين إلى ما دون الـ 36 ألف دولار في تعاملات، أمس الجمعة، لتصل إلى 35 ألفًا و339 دولارًا، إذ ظلت قابعة في نطاق تداول ضيق نسبيًا الأسبوع الحالي.

وسجلت بتكوين تراجعًا بنسبة 36 ٪ تقريبًا، في مايو/آيار  الجاري، وهو أسوأ أداء شهري لها على الإطلاق منذ سبتمبر/أيلول 2011، وفقًا لما لتقرير نشرته شبكة ”سي إن إن“ الإخبارية الأمريكية.

وأدى التدفق المستمر للأنباء السلبية إلى انخفاض بتكوين منذ أن وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق متجاوزة 64 ألف دولار، في أبريل/نيسان الماضي.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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