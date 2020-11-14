أميركا تسجل قفزة قياسية بعجز ميزانية أكتوبر

الوكيل الاخباري- قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الحكومة تبدأ السنة المالية 2021 بعجز في ميزانية أكتوبر قدره 284 مليار دولار، وهو رقم قياسي للشهر.



وأرجعت وزارة الخزانة الأميركية العجز إلى الزيادة الكبيرة في الإنفاق المرتبط بـفيروس كورونا مقارنة بالشهر نفسه قبل عام وانخفضت الإيرادات.

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ووفقا لرويترز، يمثل هذا ارتفاعا بنسبة 111 في المئة مقارنة مع عجز أكتوبر 2019 البالغ 134 مليار دولار، وزيادة بنسبة 61 في المئة مقارنة مع الرقم القياسي السابق لأكتوبر البالغ 176 مليار دولار في 2009، خلال الأزمة المالية والركود.



كذلك يأتي هذا العجز عقب عجز قياسي لعام كامل بلغ 3.132 تريليون دولار للسنة المالية 2020، التي انتهت في 30 سبتمبر، ما يزيد بأكثر من 3 أمثال العجز في السنة السابقة بسبب إنفاق الدعم المرتبط بتفشي وباء كوفيد-19.

ويقول مسؤولون بالخزانة إن العجز في 2020 كبحه جزئيا انخفاض الإنفاق وإيرادات قوية في الأشهر الأولى من السنة المالية، قبل أن يؤدي الوباء لإغلاق أجزاء كبيرة من الاقتصاد في مارس.

وقال نائب أول لرئيس اللجنة من أجل ميزانية اتحادية مسؤولة، مارك غولدوين، إن العجز المالي في العام الجاري قد يصل إلى ما بين 1.5 تريليون وتريليوني دولار إذا لم يمرر الكونغرس المزيد من مشروعات قوانين الإنفاق المرتبطة بفيروس كورونا.



وقبل وباء كوفيد-19، كانت الولايات المتحدة تمضي على مسار تسجيل عجز بمقدار تريليون دولار في السنة المالية 2021 بسبب تخفيضات ضريبية دعمها الجمهوريون في 2017 أدت إلى تراجع الإيرادات.



المصدر: سكاي نيوز











