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الخميس، 14-10-2021 10:55 ص

أوبك: سلالات كورونا الجديدة تؤثر على سوق النفط

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الوكيل الاخباري- حذر أمين عام منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" محمد باركيندو من تداعيات أزمة كورونا على أسواق الطاقة، ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه الأسواق أزمة طاقة في ظل ارتفاع الطلب على الخام.

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وقال باركيندو للصحفيين على هامش منتدى للطاقة في موسكو، اليوم الخميس، إن الضبابية فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19 لا تزال تؤثر على سوق النفط.

وأضاف، أن "الوضع في سوق النفط يقع تحت تأثير سلالات جديدة من فيروس كورونا، ويجب على الدول تسريع وتيرة التطعيم".

وانطلقت أمس الأربعاء في موسكو أعمال المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي"، وسط مشاركة دولية فعالة، ويكتسب المنتدى أهمية لكون روسيا تعد أحد أبرز المشاركين في سوق الطاقة العالمية.

وينعقد المنتدى في الفترة من 13 وحتى 15 أكتوبر الجاري، وينظم في قاعة المعارض المركزية "مانيج" في وسط العاصمة الروسية موسكو.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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