إيران تكشف عن قيمة صادراتها غير النفطية

الوكيل الاخباري- أعلنت إيران، ارتفاع رقم صادراتها غير النفطية من 35 ملیار دولار في العام المنصرم إلى47 مليار دولار في العام الجديد.

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وتم التطرق إلى تقرير وزير الصناعة والمنجم والتجارة الإيراني، خلال اجتماع اللجنة‌ التنسیقیة التابعة للحكومة برئاسة الرئيس إبراهيم خامنئي، بخصوص تزاید رقم الصادرات غير النفطية من 35 ملیار دولار في العام المنصرم 1399 إلی 47 ملیار دولار في العام الجديد 1400.



وقدم وزير الصناعة، خلال الاجتماع، تقريرا عن الأوضاع الاقتصادية بخصوص الصادرات غير النفطية للوطن.



وفي هذا الملتقى، تطرق وزير الصناعة، بحسب مراسلنا، إلی مقترحات الوزارة بشأن تحسین التجارة مع الدول الأخری لاسيما الجيران ودول المنطقة.



وأشار رئیس الجمهوریة، إلى الإمكانيات الزاخرة للوطن في قطاعي الانتاج والتصدیر، داعیا جمیع السلطات المعنیة لاستغلال هذه الإمكانيات الواسعة لتعزيز الصادرات غير النفطية وخفض الاعتماد بعوائد النفط.



وکلف رئيسي وزيري الجهاد الزراعي والصناعة والمنجم والتجارة لدراسة أسباب ارتفاع الأسعار رغم خفض سعر العملات.

روسيا اليوم