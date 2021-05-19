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الأربعاء، 19-05-2021 11:37 ص

ارتفاع أسعار الذهب عالميا لأعلى مستوياتها منذ أشهر

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الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب الأربعاء لتحوم قرب أعلى مستوياتها في أربعة أشهر، مدعومة بتراجع الدولار، وذلك قبيل صدور محضر آخر اجتماع سياسات لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، الذي من المتوقع أن يسلط مزيدا من الضوء على آراء صناع السياسات بشأن التضخم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1873.01 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعدما لامس أعلى مستوى له منذ الـ29 من يناير/كانون الثاني عند 1874.80 دولار في الجلسة السابقة. وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1872 دولارا.

وقال إيليا سبيفاك محلل شؤون العملات في ديلي إف.إكس ”ارتفع الذهب بقوة منذ بداية الأسبوع بدعم توقعات بأنه يمكن أن نرى التضخم يرتفع في مناخ يقاوم فيه الاحتياطي الاتحادي التشديد، في ظل ذلك، شهدنا ارتفاعا في أسعار السلع الأساسية بشكل عام وتراجع الدولار. بالتأكيد كان سعر الذهب انعكاسا ملحوظا لذلك“.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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