ارتفاع أسعار الذهب عالمياً وانخفاض الدولار

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب في السوق الأميركية العالمية اليوم الجمعة، وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وقبيل صدور بيانات التوظيف في الولايات المتحدة، بحسب وول ستريت جورنال .

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وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم حزيران بنسبة 0.2% أو ما يعادل 4.20 دولار إلى 1820.1 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1823.5 دولار وأقل سعر عند 1813.4 دولار للأوقية .



من جهة اخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بنسبة 0.1% إلى 90.8 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 90.9 نقطة في حين سجل أقل سعر عند 90.7 نقطة.



المصدر : بترا