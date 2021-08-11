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الأربعاء، 11-08-2021 10:09 ص

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، إذ طغت المخاوف من ارتفاع الإصابات بالسلالة المتحورة دلتا من فيروس كورونا على ضغوط ناجمة عن صعود الدولار وعوائد السندات، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1732.61 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ04:54 بتوقيت غرينتش، بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1733.90 دولار.

وقال ستيفن إينس الشريك الإداري لدى ”إس.بي.آي“ لإدارة الأصول ”استمرار مخاوف فيروس دلتا قدم بعض تدفقات الملاذ الآمن للذهب في الجلسة الآسيوية، لكن المعدن الأصفر ما زال يواجه صعوبات للتعافي من الانهيار المفاجئ الذي شهده يوم الاثنين“.

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المصدر: إرم 

 




 

 


 

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