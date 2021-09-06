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الإثنين، 06-09-2021 11:43 ص

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، لتحوم حول ذروة شهرين ونصف الشهر، بعد أن أثارت بيانات للوظائف الأمريكية مخيبة للآمال في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي ربما ينتظر لفترة أطول قليلا لتقليص تدابيره التحفيزية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1827.82 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش. وفي الجلسة السابقة، ارتفعت الأسعار لأعلى مستوياتها منذ 16 يونيو/ حزيران في 1833.80 دولار، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1829.60 دولار.

وقال كايل رودا، المحلل لدى ”آي.جي“، إن الذهب يلقى الدعم من فكرة أن المجلس الاحتياطي ربما يتبع وتيرة أبطأ لتقليص التحفيز مقارنة مع ما كان يعتقد في السابق، ومن دولار أمريكي ضعيف.

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المصدر: إرم

 

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