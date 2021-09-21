ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية, اليوم الثلاثاء, لتواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي، من أدنى مستوى في ستة أسابيع.

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ويأتي الارتفاع بدعم عمليات شراء المعدن كملاذ آمن في ظل المخاوف المحيطة بأزمة شركة "إيفرجراند"، وقبل انطلاق فعاليات اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.



وبحسب "وول ستريت جورنال"، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1.762.20 دولار، من مستوى افتتاح تعاملات، اليوم، عند 1.764.60 دولار، وسجلت أدنى مستوى عند 1.757.93 دولار.

المصدر: بترا