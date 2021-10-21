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الخميس، 21-10-2021 04:43 م

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الخميس، لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي، بدعم ضعف أداء الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات العالمية، خاصة بعد تصريحات عضوين بمجلس الاحتياطي الاتحادي حول مستقبل رفع أسعار الفائدة الأميركية.

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وبحسب وول ستريت جورنال، ارتفعت أسعار الذهب نسبة 0.45 بالمئة إلى 1.789.50 دولار، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1.781.55 دولار، وسجلت أدنى مستوى عند 1.780.83 دولار.

 

المصدر: بترا

 

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