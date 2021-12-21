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الثلاثاء، 21-12-2021 04:22 م

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الإخباري-ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الثلاثاء، لتستأنف مكاسبها التي توقفت على مدار يومين، ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.

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وبحسب وول ستريت جورنال، يأتي هذا الارتفاع بدعم تراجع الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات العالمية، وتطورات كوفيد 19 على السوق العالمية.
وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 0.4 بالمئة إلى 1.798.27 دولار، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1.790.56 دولار، وسجلت أدنى مستوى عند 1.788.84دولار.

 

بترا

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