الوكيل الإخباري- استمر ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا في الأسبوع الثالث من شهر كانون الأول/ ديسمبر الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي، بحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

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وسجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 453.6 دولار للطن مقارنة مع سعره في الأسبوع الثاني من شهر كانون الأول/ ديسمبر الحالي والذي بلغ 434.5 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 4.4%.



وارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 444.7 دولار للطن إلى 463.8 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 4.3%، في حين ارتفع سعر الديزل من 406.4 دولار للطن إلى 422.2 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3.9%، وارتفع سعر الكاز من 413.9 دولار للطن إلى 434.7 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 5%.



من جانب آخر، ارتفع سعر زيت الوقود في الأسبوع الثالث من شهر كانون الأول/ ديسمبر الحالي إلى 304.8 دولار للطن مقابل 288.7 دولار في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي وبنسبة ارتفاع بلغت 5.6%.



في المقابل، استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر كانون الأول عند 457.5 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر تشرين الثاني الماضي والذي بلغ 435.5 دولار.



وسجل خام برنت في الأسبوع الثالث من شهر كانون الأول/ ديسمبر الحالي سعرا بلغ 50.8 دولار للبرميل مقابل 49.4 دولار المسجل في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي.





