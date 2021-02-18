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الخميس، 18-02-2021 09:17 ص

أعلى مستوياتها في 13 شهرا

ارتفاع أسعار النفط عالميا بسبب البرودة

نفط
توضيحية


الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط مجددا  الخميس لتبلغ أعلى مستوياتها في 13 شهرا إذ شهدت الأسواق عمليات شراء جديدة بفعل مخاوف من أن الطقس البارد المفاجئ في تكساس قد يعطل إنتاج الخام الأميركي لأيام أو ربما لأسابيع.

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وصعد خام برنت 89 سنتا أو ما يعادل 1.4 % إلى 65.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 0524 بتوقيت جرينتش، ملامسا أعلى مستوياته منذ 20 يناير كانون الثاني 2020. وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66 سنتا أو ما يعادل 1.1 بالمئة إلى 61.80 دولارا للبرميل مسجلة أعلى مستوياتها منذ الثامن من يناير كانون الثاني 2020.


وارتفع الخامان القياسيان نحو دولار أمس الأربعاء وربحا ما يزيد على ستة بالمئة منذ إغلاقهما الخميس الماضي.


وظلت شركات إنتاج النفط وتكريره مغلقة في تكساس لليوم الخامس أمس الأربعاء بعد برد قارس مستمر منذ أيام وأصدر حاكم الولاية أمرا بحظر صادرات الغاز الطبيعي في محاولة لتسريع وتيرة استئناف إمدادات الكهرباء.
وبحسب محللي وود ماكنزي فإنه جرى فقد قرابة مليون برميل يوميا من إنتاج الخام، وقد يستغرق استعادته بالكامل أسابيع.


وقال تشيوكي تشين كبير المحللين لدي صنوارد تريدينج إنه علاوة على ذلك، فإن سحب أكبر من المتوقع لمخزونات النفط الأميركية عزز المخاوف بشأن الإمدادات.
وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 5.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 فبراير شباط إلى نحو 468 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض 2.4 مليون برميل.


ومن المقرر نشر بيانات مخزونات النفط من إدارة معلومات الطاقة الأميركية في وقت لاحق اليوم الخميس، متأخرة لمدة يوم بعد عطلة يوم الاثنين.


وتلقى ارتفاع سعر النفط في الأشهر الأخيرة الدعم أيضا من شح الإمدادات العالمية، ما يرجع بدرجة كبيرة إلى تخفيضات الإنتاج التي تقوم بها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون حلفاء في مجموعة أوبك+ التي تضم روسيا.
وقالت مصادر بأوبك+ لرويترز إن منتجي المجموعة سيخففون القيود على الإمدادات على الأرجح بعد أبريل نيسان نظرا لتعافي الأسعار.

 

المصدر: وكالات

 

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