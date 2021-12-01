ارتفاع أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري-ارتفعت أسعار النفط، مع افتتاح السوق الأميركية العالمية، اليوم الأربعاء، لترتد بقوة من أدنى مستوى في 3 أشهر، والمسجل في وقت سابق من تعاملات الأمس.

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وبحسب "وول ستريت جورنال"، فإن الارتفاع جاء قبل انطلاق اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" لدراسة مستجدات السوق، والاتفاق على رؤية واضحة قبل يوم من الاجتماع مع المنتجين المستقلين أعضاء تحالف "أوبك بلس".



وارتفع الخام الأميركي بنسبة 3.7 بالمئة إلى مستوى 69.47دولار، من مستوى الافتتاح عند 66.99دولار، وسجل أدنى مستوى عند 66.22دولار.



وصعد خام برنت بنسبة 3.8بالمئة إلى مستوى 72.84 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 70.15دولار، وسجل أدنى مستوى عند 69.40 دولار.

بترا