ارتفاع اسعار الذهب عالميا

الوكيل الاخباري -

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ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب عالمياً، خلال الجلسة الآسيوية في وول ستريت، بالرغم من ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي في نفس الجلسة، وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة، بحسب وول ستريت جورنال .وارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم حزيران القادم 0.03 % لتتداول عند 1,787.60 دولار للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,787.00 دولار للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,784.30 دولار للأونصة