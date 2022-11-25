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الجمعة، 25-11-2022 04:15 م

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب عالميا

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم الجمعة، في طريقها إلى تحقيق مكسب أسبوعي، إذ تلقت دعما من تراجع الدولار بفعل مؤشرات على أن الفدرالي الأميركي قد يبطئ قريبا وتيرة رفع أسعار الفائدة.

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وحسب شبكة (سي ان بي سي) الاقتصادية، فقد ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1758.41 دولار للأونصة، وارتفع 0.5 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.


كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1758.30 دولار.


واستقرت الفضة عند 21.51 دولار، لكنها ارتفعت بنحو 3 بالمئة خلال الأسبوع.

 

ولم يشهد البلاتين تغيرا يذكر عند 988.08 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1883.40 دولار.


بترا

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