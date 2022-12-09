ارتفاع طفيف على أسعار النفط عالميًا

الوكيل الاخباري- استقرت أسعار النفط اليوم الجمعة، على الرغم من أن كلا الخامين القياسيين يتجهان لتكبد خسارة أسبوعية وسط مخاوف من ضعف الآفاق الاقتصادية في الصين وأوروبا والولايات المتحدة، مما قد يؤثر على الطلب على النفط.

اضافة اعلان



وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 76.20 دولار للبرميل بارتفاع بمقدار خمسة سنتات. وسجل خام برنت أدنى مستوى له في 2022 هذا الأسبوع.



وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بـ 42 سنتاً، إلى 71.88 دولار للبرميل.

ويتجه خاما القياس لتكبد خسائر أسبوعية بنحو 10 بالمئة لكل منهما، وهو أسوأ انخفاض أسبوعي لهما بالنسبة المئوية منذ آب ونيسان على الترتيب.