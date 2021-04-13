استقرار أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، إذ واصل المشاركون في عمليات السوق الإحجام عن التعاملات قبيل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، التي من المتوقع أن تسلط مزيدا من الضوء على التعافي في أكبر اقتصادات العالم.



ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية، ليكون بحلول الساعة 03:54 بتوقيت غرينتش عند 1731.69 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما ينال صعود عائدات سندات الخزانة الأمريكية من الدعم القادم من التوقعات بارتفاع التضخم. كما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1732.80 دولار للأوقية.



وقال ستيفن إنز، كبير محللي الأسواق العالمية لدى شركة الخدمات المالية أكسي: ”يتدعم الذهب بتوقعات لأرقام تضخم أعلى من البيانات المقرر صدورها لاحقا“.

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المصدر: إرم