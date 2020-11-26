اسعار النفط تراوح قرب أعلى مستوى في 8 شهور

الوكيل الاخباري-
تراجعت أسعار النفط أكثر من 1%، مع بقائها قريبة من أعلى مستوياتها في 8 شهور، في وقت عادت فيه المخاوف من تفشي فيروس "كورونا".اضافة اعلان
وأظهرت بيانات أميركية رسمية، ارتفاع عدد الطلبات الجديدة لإعانات البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني، إلى 778 ألف طلب وهو الارتفاع الثاني على التوالي.
ويؤشر صعود عدد طلبات إعانات البطالة الأميركية، لارتفاع الضرر الواقع على الأميركيين، بسبب زيادة عدد الإصابات لمستويات غير مسبوقة.
وبحلول الساعة 12:10 بتوقيت بيروت، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.24% أو 60 سنتاً إلى 47.93 دولاراً للبرميل.
كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط"، بنسبة 1.36% أو 62 سنتاً إلى 45.09 دولاراً للبرميل.
المصدر: الاقتصاد