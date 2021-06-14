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الإثنين، 14-06-2021 10:18 ص

الإمارات تطرح صكوكا 'دولارية' لأجل 5 سنوات

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الوكيل الإخباري- كشفت وثيقة صادرة عن أحد البنوك في الإمارات، أن بنك "دبي الإسلامي" عين بنوكا لترتيب طرح صكوك مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات.

هذا ومن المفترض أن يرتب بنك "المؤسسة العربية المصرفية" وبنك "دبي الإسلامي" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال"، وبنك "أبو ظبي الأول" و"إتش.إس.بي.سي"، وشركة "بيتك كابيتال للاستثمار" و"ستاندرد تشارترد"، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، مكالمات مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت، اعتبارا من اليوم الاثنين.

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وأشارت مصادر عالمية إلى أنه "سيعقب ذلك إصدار بالحجم القياسي، والذي عادة لا يقل عن 500 مليون دولار، بناء على أوضاع السوق".

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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