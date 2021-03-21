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الاستهلاكية المدنية : تثبيت أسعار مواد تموينية

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الأحد، 21-03-2021 10:31 ص

للتخفيف عن كاهل المواطن

الاستهلاكية المدنية : تثبيت أسعار مواد تموينية

استه


الوكيل الإخباري - قررت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، تثبيت أسعار بيع مواد الزيوت النباتية والسمنة النباتية والسكر وأرز متوسط الحبة، رغم فارق الأسعار مع السوق المحلي.

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وجاء القرار، بتوجيهات من وزير الصناعة والتجارة والتموين مها علي، بالتخفيف عن كاهل المواطن وحمايته من ارتفاع الأسعار، وفق بيان للمؤسسة.


مدير عام المؤسسة، سلمان القضاة، قال في تصريح صحفي، "تبلغ نسبة انخفاض أسعار الزيوت النباتية في أسواق المؤسسة عن أسعار السوق بنسبة تتراوح بين 13% - 35 % والسكر بين 10%-15% وأرز متوسط الحبة بين 10% - 13%، علما بأن المؤسسة تحتفظ بمخزون آمن من هذه المواد".


وأشار إلى أن "المؤسسة وفرت كافة احتياجاتها من السلع التي يزداد الطلب عليها في شهر رمضان المبارك وتم البدء بعرضها في جميع أسواقها وبأسعار منافسة وأقل من أسعار السوق المحلي".

وقال إن "المؤسسة مستعدة لتسيير أسواق متنقلة لبعض المناطق قبل وخلال شهر رمضان المبارك، لترجمة رسالتها في الوصول لجميع المواطنين في مواقعهم".

 

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