الأحد 31-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 31-03-2024 09:48 ص

الاقتصاد الإيطالي .. هبوط ناعم وتوازن دقيق

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الوكيل الإخباري - تباطأ النشاط الاقتصادي في إيطاليا بشكل كبير مقارنة بمعدلات النمو المرتفعة، بعد جائحة كورونا، التي لوحظت في 2021 و2022، لكن التباطؤ كان بما يكفي لتخفيف التضخم بفاعلية دون التسبب في ركود. 

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وحقق في الأساس توازنا دقيقا، وهو أمر لطالما استهدفه محافظو البنوك المركزية عند تعاملهم مع ضغوط الأسعار المرتفعة.


وبلغ معدل التضخم السنوي للمستهلك 1.3% في مارس 2024، وفقا لبيانات أولية صدرت الجمعة عن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء. 


ويمثل هذا الرقم زيادة عن المعدل السابق البالغ 0.8%، لكنه أبطأ من 1.4% أشارت إليها التوقعات.


وشهد التضخم الشهري أيضا زيادة متواضعة بلغت 0.1%، وهي أيضا أقل من التوقعات التي تحدثت عن 0.2%.


وبحسب يورو نيوز، يمكن أن يعزى هذا الارتفاع الطفيف في التضخم إلى تراجع انخفاض أسعار الطاقة (سالب 10.8% في مارس مقارنة بسالب 17.3% في فبراير) وتسارع أسعار خدمات النقل (4.4% مقارنة بـ 3.8%).


في المقابل، تباطأت أسعار المنتجات الغذائية غير المصنعة خلال مارس (2.6% مقابل 4.4%).

 




 

 


 

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