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الايرادات المحلية ترتفع بحوالي864.7 مليون دينار العام الحالي

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الثلاثاء، 30-11-2021 09:00 ص

الايرادات المحلية ترتفع بحوالي864.7 مليون دينار العام الحالي

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الوكيل الاخباري- ارتفعت الايرادات المحلية بحوالي 7 ر 864 مليون دينار خلال الشهور الثمانية الاولى من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام 2020، وذلك نتيجة لارتفاع الايرادات الضريبية بحوالي 7ر514 مليون دينار والايرادات غير الضريبية بحوالي 350 مليون دينار.

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وقالت وزارة المالية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، ان الارتفاع يؤشر على أن الاردن اتخذ الطريق الصحيح في مسار التعافي الاقتصادي من الجائحة وجهود الوزارة من خلال دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في تحسين الاستقرار المالي بمعالجة التهرب الضريبي وتحسين الامتثال الضريبي.


وعلى صعيد النفقات العامة، أشار البيان الى ارتفاع بقيمة 4ر449 مليون دينار بنسبة بلغت 8ر7 بالمئة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث سجل العجز المالي بعد المنح، انخفاضاً بحوالي 5ر347 مليون دينار، ليصل الى ما قيمته 6ر698 مليون دينار خلال الشهور الثمانية الاولى من العام 2021، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ، ما عكس جهود الحكومة ممثلة بوزارة المالية من حيث اتخاذ السياسات السليمة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي واستقرار المالية العامة.

 

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