البنك الدولي يطلق إطارا جديدا للشراكة مع الأردن

الوكيل الإخباري -

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أطلقت مجموعة البنك الدولي، إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع الأردن للأعوام (2024-2029)، لدعم النمو الأخضر والشامل للجميع وتعزيز خلق فرص العمل، لا سيما للشباب والنساء، ضمن خطط الحكومة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن بنجاح.إطار الشراكة الذي أطلق بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، يمثل مرحلة جديدة في الشراكة الوثيقة وطويلة الأمد بين الأردن ومجموعة البنك الدولي، لدعم النمو الأخضر والشامل للجميع، وتعزيز خلق فرص العمل، لا سيما للشباب والنساء.ووفق البنك الدولي، تمكّن الأردن على مدى العقدين الماضيين، من تجاوز الأزمات الخارجية، حيث أظهرت المملكة قدرتها في مواجهتها للأزمات، حيث قدم الأردن إسهامات كبيرة واستثنائية نيابة عن المجتمع الدولي باستضافته للاجئين السوريين، فضلا عن التفوق في العمل المناخي، وجهوده في تعزيز السلام والازدهار في المنطقة.وأكد أنه "رغم ذلك، بلغ متوسط النمو الاقتصادي في الأردن 2.2% خلال العقد الماضي، وبلغ معدل البطالة 21.3%، وعلى الرغم من المكاسب التي تحققت مؤخرا في هذا المجال، إلا أن نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة بلغت نحو 15%".وسيعتمد تنفيذ إطار الشراكة القُطرية الجديد على محفظة مجموعة البنك الدولي النشطة في الأردن، التي حققت معدلات نمو مرتفعة على مدى السنوات العشر الماضية.وتتضمن المحفظة الحالية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير في الأردن 18 مشروعاً بقيمة 4.1 مليار دولار، واستثمارات بقيمة 538.4 مليون دولار من خلال مؤسسة التمويل الدولية، التي ضاعفت حجم برنامجها الاستثماري في الأردن منذ عام 2010، بالإضافة إلى تغطية ضمانات استثمارية بقيمة 545.8 مليون دولار من خلال الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وتعتبر هذه التغطية التأمينية ثالث أكبر تغطية تأمينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للوكالة المذكورة.