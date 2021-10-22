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الجمعة، 22-10-2021 10:51 ص

البنك الدولي يعلن عن 80 مليون دولار منحة جديدة لفلسطين

دولار


الوكيل الإخباري - أعلن البنك الدولي، عن منحة جديدة لفلسطين قيمتها 80 مليون دولار، لتخفيف آثار جائحة كورونا والعدوان الأخير على قطاع غزة.

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وقال البنك في بيان إن مجلس مديرية التنفيذيين "أوصى بتخصيص 80 مليون دولار لدعم الأحوال المعيشية وإتاحة الفرص الاقتصادية الدائمة للشعب الفلسطيني، على أن يتم تحويل هذه الأموال، على شكل منح من دخل البنك إلى الصندوق الاستئماني المُخصص لمساعدة قطاع غزة والضفة الغربية".


وأوضح أن المنحة تهدف إلى تدعيم القدرة على الصمود في وجه الأزمات، وتقديم الدعم الضروري لتدابير الحماية الاجتماعية، وتدعم جهود التعافي في قطاع غزة من خلال إتاحة فرص المال مقابل العمل للفئات الفقيرة والأكثر احتياجا، ومن خلال المرحلة الثانية من النهج البرامجي متعدد المراحل لقطاع الطاقة.


وأضاف: "ستفيد المنحة على وجه الخصوص نمو القطاع الخاص، بما في ذلك شركات التكنولوجيا الناشئة وقطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات، و ستساعد هذه الجهود في تعزيز خلق وظائف جديدة وفرص مستدامة، والتي تقع في صميم استراتيجية البنك الدولي".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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