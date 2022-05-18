التضخم في بريطانيا يسجل 9%.. أعلى مستوى في 40 عاماً

الوكيل الاخباري- قفز التضخم في بريطانيا الشهر الماضي إلى أعلى معدل سنوي له منذ العام 1982، مما زاد الضغط على وزير المالية ريشي سوناك لزيادة الدعم المقدم للأسر التي تواجه أزمة غلاء معيشية متفاقمة.



قال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن تضخم أسعار المستهلكين وصل إلى 9٪ في أبريل، متجاوزًا حتى قمم الركود في أوائل التسعينيات التي يتذكرها العديد من البريطانيين بسبب أسعار الفائدة المرتفعة للغاية والتخلف عن سداد الرهن العقاري على نطاق واسع.



وكان استطلاع أجرته وكالة "رويترز" لخبراء اقتصاديين قد أشار إلى قراءة عند 9.1٪.

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