الأربعاء 01-06-2022
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وزارة النفط العراقية تكشف عن صادراتها من النفط الخام وإيراداتها في مايو

الأربعاء، 01-06-2022 01:19 م

الحكومة: التكلفة الفعلية لأسطوانة الغاز 11.85 دينار

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الوكيل الإخباري - أكدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اليوم الأربعاء، انه تم الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للاسطوانة، بالرغم ان كلفتها الفعلية 11 دينار و 85 قرشاً.اضافة اعلان


وأوضحت اللجنة في بيان لها، اليوم الاربعاء، أن مقدار الرفع على سعر مادة البنزين (أوكتان 95) لشهر حزيران الحالي شكّل ما نسبته 22% من فرق الكلفة الفعلية، و 14% لمادة البنزين (أوكتان 90) و 11% لمادتي الديزل والكاز.

وقالت إن النسبة المضافة على سعر المحروقات لشهر حزيران مردها أن أسعار البنزين بنوعيه بقيت مثبتة منذ بداية شهر شباط الماضي وحتى نهاية شهر نيسان الماضي حيث تم رفعها خلال شهر أيار بمقدار 35 فلسا، في حين بقيت أسعار الديزل و الكاز مثبتة منذ بداية شهر تشرين الثاني 2021 وحتى نهاية شهر نيسان الماضي.

وبينت ان ذلك جاء بالرغم من الارتفاع الكبير الذي طرأ على كلف الاستيراد نتيجة ارتفاع كلف الشحن ونقص الإمدادات وهذا أدى إلى فجوة كبيرة في فارق السعر المحلي عن العالمي.

وأشارت إلى أنه معدل سعر خام برنت ارتفع إلى 112.7 دولار للبرميل في شهر أيار الحالي مقابل 104.4 دولار للبرميل المسجل في شهر نيسان الماضي.

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