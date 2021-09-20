الحكومة تعلن ارتفاع أسعار المحروقات عالميا

الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية في الأسبوع الثالث من شهر أيلول الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الثاني.

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حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 696 دولار للطن مقارنة مع سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 675.9 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 716 دولار للطن مقابل 696.7 دولار المسجل في الأسبوع الثاني وبنسبة ارتفاع بلغت 2.8%، وسجل الديزل سعراً بلغ 604.1 دولار للطن مقابل 586.2 دولار المسجل في الأسبوع الثاني وبنسبة ارتفاع بلغت 3.1%، كما سجل الكاز سعراً بلغ 632 دولار للطن مقابل 613.1 دولار المسجل في الأسبوع الثاني وبنسبة ارتفاع بلغت 3.1%.



من جهة أخرى ارتفع سعر زيت الوقود من 436.5 دولار للطن الى 445.8 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 2.1%.



في المقابل استمر سعر الغاز البترولي المسال في شهر أيلول عند 665 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر آب الماضي والذي بلغ 656.3 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.3% .



وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي سعرا بلغ 73.9دولار للبرميل مقابل 72.3 دولار المسجل في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي.

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