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الإثنين، 08-05-2023 01:23 م

الدولار تحت ضغط مع ترقب بيانات القروض الأمريكية

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الوكيل الإخباري  - بدأ الدولار التعاملات هذا الأسبوع تحت ضغط إذ يراهن المتداولون على أنه ربما يكون قد بلغ ذروته جنبا إلى جنب مع أسعار الفائدة الأمريكية بينما يترقبون صدور بيانات التضخم والقروض هذا الأسبوع.

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وارتفع الجنيه الاسترليني ارتفاعا بسيطا خلال اليوم وحام حول أعلى مستوى في 11 شهرا وهو 1.2652 دولار، وتتحول الأنظار إليه بشكل خاص قبل زيادة متوقعة لسعر الفائدة من قبل بنك إنجلترا يوم الخميس الماضي.


كما صعد الجنيه الاسترليني مقابل اليورو، والذي سجل في أحدث تداول 87.36 بنس بعد أن انخفض إلى 87.11 بنس يوم الجمعة الماضي، وهو أدنى مستوى له مقابل العملة البريطانية هذا العام.


وارتفع اليورو مقابل الدولار 16 % تقريبا من مستوياته المنخفضة التي سجلها في سبتمبر. وصعد 0.25 % إلى 1.1047 دولار مدعوما بتوقعات بإبقاء البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مقارنة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي.


وفي الأسبوع الماضي، رفع "الفيدرالي" أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكنه بدأ أكثر حذرا بقليل من نظرائه فيما يتعلق بالتوقعات متخليا عن التوجيه بالحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة في المستقبل. ( الاقتصادية


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