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الأربعاء، 28-12-2022 10:02 ص

الدولار يقفز إلى أعلى مستوى في أسبوع

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الوكيل الإخباري - قفز الدولار لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع مقابل الين الياباني اليوم الأربعاء، مدعوما بزيادة العائد على سندات الخزانة، وسط آمال بتعافي الطلب في الصين مع تخفيف قيود مكافحة كورونا.

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وواجه الين ضغوطا وسط مزيد من المؤشرات من بنك اليابان بأن التغير المفاجئ في السياسة النقدية في الأسبوع الماضي لم يكن بداية خفض التحفيزات.


وزاد الدولار 0.5% إلى 134.17 ين في المعاملات الآسيوية، ولامس في وقت سابق من الجلسة 134.40 ين لأول مرة منذ 20 ديسمبر كانون الأول.


كما سجل الين الياباني انخفاضا مقابل عملات أخرى إذ زاد اليورو 0.51 % إلى 142.70 ين وهو أعلى مستوى في أسبوع.

 

وقفز الدولار الأسترالي 0.62 % إلى 90.40 ين مسجلا بدوره أعلى مستوى في أسبوع. ( investing )


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