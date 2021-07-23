الذهب يتجه لأول خسارة أسبوعية في 5 أسابيع

الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب اليوم، لكنها تتجه لأول انخفاض أسبوعي في 5 أسابيع، إذ تسبب صعود الدولار في جعل المعدن أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

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واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1807.45 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:34 بتوقيت غرينتش. والذهب متراجع 0.2 بالمئة منذ بداية الأسبوع.



في حين استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1806.20 دولار للأونصة.

فيما كان مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر مقابل عملات رئيسية أخرى، ويتجه للارتفاع الأسبوعي الثاني على التوالي.



وقالت "فيتش سولوشنز" في مذكرة: "نتوقع أن يظل الذهب عالقا داخل نطاق في الأسابيع المقبلة. ومع ذلك، سيظل التضخم محركا رئيسيا لأسعار الذهب في الأشهر المقبلة، ويدعم الأسعار على المدى القريب".

المصدر : روسيا اليوم



