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الأحد، 21-08-2022 02:59 م

الذهب يتراجع عالمياً مسجلاً أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع

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الوكيل الإخباري - قال تقرير اقتصادي متخصص إن سعر الذهب في السوق العالمية تراجع بأكثر من 50 دولارا للأونصة الواحدة ليغلق عند 1784 دولارا بنهاية تداولات الأسبوع الماضي.

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وذكر التقرير الصادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية أن أسعار الذهب تأثرت بالتزام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بمواصلة رفع أسعار الفائدة على الدولار لخفض التضخم الحاصل في السوق الأمريكي.


وأضاف أن الموقف المتشدد للبنك المركزي الأمريكي أدى إلى ارتفاع الدولار لأعلى مستوياته خلال في شهر واحد بنسبة 2.27% أمام العملات الرئيسية وكذلك ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية (لمدة 10 سنوات) لتصل إلى 2.97% ما جعل الذهب أكثر تكلفة على المستثمرين.


وأوضح أنه في ظل شعور المستثمرين حول العالم بالحذر من محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الأمريكية واصل صناع السياسة في البنك المركزي الأمريكي حملتهم ضد التضخم على الرغم من أنهم أقروا بمخاطر الهبوط على النمو .( كونا )

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