الذهب يعزز مكاسبه عالمياً ويتأرجح قرب الـ1900 دولار للأوقية

الوكيل الإخباري - عزز المعدن الأصفر من مكاسبه خلال الأسبوع الجاري والتي تأتي بالتزامن مع تهدئة مخاوف المتداولين بشأن استمرار سياسة التشديد النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

اضافة اعلان



وانخفضت العقود الآجلة للذهب في التعاملات المبكرة اليوم الخميس في حدود 0.2 دولار للأوقية أو ما يعادل 0.1% وصولا إلى مستويات 1892 دولار للأوقية.



وفي المقابل زادت العقود الفورية للذهب دولار أمريكي زادت الأسعار الفورية للمعدن الأصفر مستهل تعاملات اليوم في حدود 6 دولارات أو ما يعادل 0.4% وصولا إلى مستويات قرب الـ 1881 دولار للأوقية.

