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الخميس، 09-02-2023 09:57 ص

الذهب يعزز مكاسبه عالمياً ويتأرجح قرب الـ1900 دولار للأوقية

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الوكيل الإخباري - عزز المعدن الأصفر من مكاسبه خلال الأسبوع الجاري والتي تأتي بالتزامن مع تهدئة مخاوف المتداولين بشأن استمرار سياسة التشديد النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

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وانخفضت العقود الآجلة للذهب في التعاملات المبكرة اليوم الخميس في حدود 0.2 دولار للأوقية أو ما يعادل 0.1% وصولا إلى مستويات 1892 دولار للأوقية.


وفي المقابل زادت العقود الفورية للذهب دولار أمريكي زادت الأسعار الفورية للمعدن الأصفر مستهل تعاملات اليوم في حدود 6 دولارات أو ما يعادل 0.4% وصولا إلى مستويات قرب الـ 1881 دولار للأوقية.


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