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الثلاثاء، 27-10-2020 12:46 م

السعودية: انجاز غير مسبوق في عملية الدفع الالكتروني

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الوكيل الاخباري- كشفت تقارير صحفية محلية عن تحقيق السعودية رقما قياسيا غير مسبوق، وتحدثت عن سر الـ2 مليار عملية.

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ونشرت صحيفة "سبق" السعودية، تقريرا حول تحقيق السعودية إنجازا غير مسبوق في عملية الدفع الإلكتروني عبر أجهزة نقاط البيع في السعودية.


وقالت الصحيفة السعودية إنه في الفترة من بداية العام وحتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول، حققت المملكة زيادة في استخدام تقنيات الدفع الإلكتروني بزيادة بنسبة 69%.


وأشارت إلى أن قيمة مبالغ المدفوعة إلكترونيا وصلت إلى 269 مليار ريال سعودي

ونقلت "سبق" عن شركة المدفوعات السعودية، عن نجاحها بتسجيل رقم قياسي غير مسبوق لعدد عمليات الدفع الإلكتروني، الذي تجاوز 2 مليار عملية عبر نقاط البيع في المملكة، منذ بداية هذا العام حتى منتصف شهر أكتوبر الحالي، أي بزيادة تجاوزت 69% مقارنة في الفترة نفسها من العام الماضي.


وبلغت القيمة الشرائية الإجمالية لتلك العمليات 269 مليار ريال، بزيادة نحو 21%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.


كما تم تسجيل ارتفاع في عدد أجهزة نقاط البيع التي تجاوزت 614 ألف جهاز في مختلف قطاعات التجزئة في المملكة، كما شكلت المدفوعات من خلال الأجهزة الذكية لكل من "مدى باي" و"أبل باي" زيادة بنسبة 25% من إجمالي عدد العمليات التي تمت على أجهزة نقاط البيع حتى نهاية الربع الثالث من عام 2020.


وأعرب المدير التنفيذي لشركة المدفوعات السعودية، فهد العقيل، عن سعادته بتحقيق هذا الرقم القياسي في عمليات الدفع الإلكتروني، الذي يؤكد نجاح المدفوعات السعودية خلال الفترة الماضي، في الوصول إلى المجتمع أقل اعتمادًا على التعاملات النقدية.


وتابع العقيل بقوله: "أثمر التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص؛ ممثلًا في مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) والمدفوعات السعودية والبنوك المحلية وشركات التقنية المالية ومقدمي خدمات المدفوعات، في توفير وسائل الدفع الإلكتروني التي باتت متاحة في جميع المرافق التجارية، الأمر الذي أسهم في تمكين المستهلكين من الاستفادة من عملية الدفع الإلكتروني الآمنة والسلسة، وبالأخص التي توفرها تقنية الاتصال القريب المدى NFC، التي كان لها الدور الإيجابي في تعزيز الإجراءات الوقائية والتي تقلل من فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من خلال تجنب التلامس بين المستهلكين والباعة".

 

وأكمل بقوله: "نسعى خلال الفترة المقبلة إلى تعزيز البنية التحتية للمدفوعات والتجارة الإلكترونية، بما في ذلك تسهيل عمليات الدفع، وهو الأمر الذي سيسهم في توفير تجربة أكثر سلاسة للمستهلكين في المملكة".

 

المصدر: سبوتنيك

 

 


 




 

 


 

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