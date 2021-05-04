الثلاثاء 04-05-2021
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الثلاثاء، 04-05-2021 11:08 ص

السعودية تشهد مؤشرات على التعافي من عواقب كورونا

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الوكيل الاخباري- أظهر مسح أن نشاط الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية بلغ قمة 3 أشهر في أبريل، ونما نشاط التوظيف للمرة الأولى في 5 أشهر، إذ تشهد السعودية مؤشرات على التعافي من عواقب كورونا.

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وارتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات بالسعودية، في ضوء العوامل الموسمية، إلى 55.2 في أبريل، من 53.3 في مارس، ليظل فوق مستوى الخمسين، الفاصل بين النمو والانكماش، للشهر الثامن على التوالي.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدى آي.إتش.إس ماركت، اليوم الثلاثاء: "مؤشر مديري المشتريات بالسعودية انتعش في أبريل، بما يشير إلى تعزز النمو في مختلف جوانب الاقتصاد غير النفطي. فقد زادت الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر، مع استمرار تعافي أوضاع الأعمال من كوفيد-19".

وتقدم المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 58.7 في أبريل، من 56.2 في مارس، فيما يرتبط النمو إلى حد بعيد بزيادة الطلبيات الجديدة.

ودفع ارتفاع الطلب الشركات إلى زيادة عدد الموظفين لأول مرة في خمسة أشهر، وبأسرع وتيرة منذ نوفمبر 2019.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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