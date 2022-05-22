الصين: ارتفاع انتاج الفحم بنسبة 10.5%

الوكيل الاخباري- ذكرت البيانات الرسمية أن إنتاج الفحم الخام في الصين، سجل نموا مزدوج الرقم في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022 ، مدفوعا بسياسات زيادة الإنتاج والإمداد.

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واشارت الهيئة الوطنية للطاقة، في بيان، الى ان الإنتاج قفز 10.5 في المائة على أساس سنوي في الفترة من كانون الثاني إلى نيسان من هذا العام.



كما اظهرت البيانات أن واردات البلاد من الفحم الخام انخفضت في الربع الأول من العام بنسبة 24.2 بالمائة (51.81 مليون طن).



وقالت بان الواردات توسعت في نيسان الماضي بنسبة 8.4 في المائة على أساس سنوي، لتغير بذلك منحنى الاتجاه الهبوطي .

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