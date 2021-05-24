الإثنين 24-05-2021
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الإثنين، 24-05-2021 02:26 م

العملات المشفرة تقاوم رغم إجراءات التحجيم

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الوكيل الإخباري- قاومت العملات المشفرة، الإثنين، من جديد وتمكنت من تعويض بعض الخسائر التي منيت بها بعد موجة بيع في مطلع الأسبوع، أججها المزيد من المؤشرات على اتخاذ الصين المزيد من إجراءات التحجيم للقطاع الناشئ.

وزادت ”بيتكوين“ لتبلغ ما يصل إلى 37391 دولارا بعد أن انخفضت 7.5% في الجلسة السابقة. وارتفعت في أحدث تعاملات نحو 5%.

وقفزت ”إثريوم“، ثاني أكبر العملات المشفرة، بأكثر من 10% ووصلت إلى 2321 دولارا، ماحية خسائر بلغت 8.6% تكبدتها، أمس الأحد، دفعتها قرب أدنى مستوى في شهرين عند نحو 1730 دولارا.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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