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الأحد، 16-05-2021 01:36 م

القرصنة تكبد سوق العملات المشفرة خسائر بقيمة 432 مليون دولار في 4 أشهر

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الوكيل الإخباري- خلص تقرير صادر عن شركة ”سايفرتريس“ الأمريكية المتخصصة في الأمن الإلكتروني، إلى أن الخسائر التي تكبدتها سوق العملات المشفرة وأنشطة القرصنة والاحتيال تراجعت بشكل حاد في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، محذرا في الوقت ذاته من أن الجريمة في مجال ”التمويل اللامركزي“ المزدهر وصلت إلى أعلى مستوياتها.

وتطبيقات التمويل اللامركزي المعروفة اختصارا بـ “ DeFi“ هي منصات تسهل الإقراض المقوم بالعملات المشفرة خارج الخدمات المصرفية التقليدية، باستخدام كود مفتوح المصدر مع خوارزميات تحدد الأسعار في الوقت الفعلي بناء على العرض والطلب. يتم تضمين العديد من تطبيقات DeFi في سلسلة بلوكتشين الخاصة بـ ”إيثريوم“،  ثاني أكبر العملات الرقمية في العالم من حيث القيمة السوقة خلف بيتكوين.

على الصعيد العالمي، تمكن مجرمو العملات المشفرة من الاستيلاء على ما قيمته 432 مليون دولار منذ بداية العام وحتى نهاية أبريل المنصرم، وفقا لتقرير ”سايفرتريس،“ حسبما ذكرت وكالة ”رويترز“ في نسختها الإنجليزية.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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